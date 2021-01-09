Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 192 bini geçti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 192 bini geçti

09.01.2021 17:25 | Son Güncelleme: 09.01.2021 17:28
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 192 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 192 bini aştı.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 192 bini aştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 616 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 32 bin 425'e yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 192 bin 570'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 7 milyondan fazla test yapıldı, virüse yakalananlardan 947 bin 919'u iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış bir türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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