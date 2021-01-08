Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 170 bini geçti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 170 bini geçti

08.01.2021 00:17 | Son Güncelleme: 08.01.2021 00:20
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 170 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 170 bini aştı.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 170 bini aştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 441 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 31 bin 809'a yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 170 bin 590'a çıktığı ülkede, bugüne kadar 6,9 milyondan fazla test yapıldı, virüse yakalananlardan 938 bin 216'sı iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle yeni kısıtlamalar getirilmişti.

Salgınla mücadele kapsamında tüm bar, plaj ve yüzme havuzları kapatılmış, alkol satışı yasaklanmıştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış bir türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler Güney Afrika Cumhuriyeti'ne uçuşları durdurmuştu.

Güney Afrika Cumhuriyeti, bu ay Hindistan Serum Enstitüsünden 1 milyon doz aşı alacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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