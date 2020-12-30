Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 21 bini geçti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 21 bini geçti

30.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:25
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 21 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 21 bini aştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 21 bini aştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 497 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 27 bin 568 oldu.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 21 bin 451'e yükseldi.

Bugüne kadar 6,5 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 858 bin 456'sı iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle yeni kısıtlamalar getirilmişti.

Salgınla mücadele kapsamında tüm bar, plaj ve yüzme havuzları kapatılmış, tüm ülkede alkol satışı yasaklanmıştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış bir türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını duyurmuştu.

Açıklamanın hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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