Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 968 bini geçti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 968 bini geçti

25.12.2020 02:03 | Son Güncelleme: 25.12.2020 02:06
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 968 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 968 bin 563'e yükseldi.

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 968 bin 563'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 326 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bin 963'e çıktı. Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 305 artışla 968 bin 563'e ulaştı.

Bugüne kadar 6 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 822 bin 978'i iyileşti.

Güney Afrika'ya uçuşlar durdurulmuştu

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni halinin öncekinden daha hızlı yayıldığını duyurmuştu.

Açıklamanın hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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