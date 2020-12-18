Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 900 bini bini geçti
18.12.2020 22:15 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:18
Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 901 bin 538'e yükseldi.
Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 901 bin 538'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 274 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 bin 285'e çıktı.
Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 8 bin 725 artışla 901 bin 538'e ulaştı.
Bugüne kadar 6 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 783 bin 818'ü iyileşti.
Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 646 bini geçti.
Kaynak: Anadolu Ajansı