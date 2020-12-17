Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 883 bini geçti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 883 bini geçti

17.12.2020 00:09 | Son Güncelleme: 17.12.2020 00:12
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 883 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 883 bin 687'ye yükseldi.

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 883 bin 687'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 166 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 827'ye çıktı.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 552 artışla 883 bin 687'ye ulaştı.

Bugüne kadar 5 milyon 968 bin 692 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 774 bin 585'i iyileşti.

Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 400 bini geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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