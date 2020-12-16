Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 873 bini geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 873 bini geçti

16.12.2020 00:05 | Son Güncelleme: 16.12.2020 00:08
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 873 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 873 bin 679'a yükseldi.

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 873 bin 679'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 210 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 661'e çıktı.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 552 artışla 873 bin 679'a ulaştı.

Bugüne kadar 5 milyon 920 bin 574 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 764 bin 977'si iyileşti.

Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 400 bini geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

İlgili Haberler

Kırgızistan'da Covid-19 vaka sayısı 76 bini geçti
Kırgızistan'da Covid-19 vaka sayısı 76 bini geçti
Artırılan tedbirler Kovid-19 vaka sayılarını azaltıyor
Artırılan tedbirler Kovid-19 vaka sayılarını azaltıyor
Bakan Koca, 4 ilimiz için güzel haberi verdi: Günlük vaka sayıları düşüşe geçti
Bakan Koca, 4 ilimiz için güzel haberi verdi: Günlük vaka sayıları düşüşe geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Ruhsar Pekcan Mustafa Varank Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş
Magazin Serdar Ortaç Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Birkan Sokullu
Spor Neymar Samatta Kylian Mbappe Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 873 bini geçti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 00:08:29. #1.14#
title