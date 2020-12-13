Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 850 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 852 bin 965'e yükseldi.

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 852 bin 965'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 154 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 106'ya çıktı.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 882 artışla 852 bin 965'e ulaştı.

Bugüne kadar 5 milyon 819 bin 755 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 760 bin 118'i iyileşti.

Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 374 bini geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu