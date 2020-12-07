Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 817 bini geçti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 817 bini geçti

07.12.2020 23:33 | Son Güncelleme: 07.12.2020 23:36
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 817 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 817 bin 878'e yükseldi.

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 817 bin 878'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 43 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 249'a çıktı.

Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 313 artışla 817 bin 878'e ulaştı.

Bugüne kadar 5 milyon 611 bin 915 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 745 bin 750'si iyileşti.

Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 285 bini geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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