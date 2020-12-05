Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 805 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı, 805 bin 804'e yükseldi.

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı, 805 bin 804'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 160 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüsten ölenlerin sayısı 21 bin 963'e çıktı.

Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 932 artışla 805 bin 804'e ulaştı.

Bugüne kadar 5 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 740 bin 450'si iyileşti.

Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 200 bini geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak