Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 800 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 800 bin 872'ye yükseldi.

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 800 bin 872'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 94 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüsten ölenlerin sayısı 21 bin 803'e çıktı.

Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 400 artışla 800 bin 872'ye ulaştı.

Bugüne kadar 5 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 739 bin 367'si iyileşti.

Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 200 bini geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak