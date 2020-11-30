Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 787 bini geçti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 787 bini geçti

30.11.2020 00:15 | Son Güncelleme: 30.11.2020 00:18
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 787 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 787 bin 702'ye yükseldi.

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 787 bin 702'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 37 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüsten ölenlerin sayısı 21 bin 477'ye çıktı.

Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 563 artışla 787 bin 702'ye ulaştı.

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Bugüne kadar 5 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 730 bin 663'ü iyileşti.

Kıta genelinde şu ana kadar Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 200 bine yaklaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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