Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 775 bini geçti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 775 bini geçti

26.11.2020 01:03 | Son Güncelleme: 26.11.2020 01:06
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 775 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 775 bin 502'ye yükseldi.

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 775 bin 502'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 118 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 21 bin 201'e çıktı.

Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 250 artışla 775 bin 502'ye yükseldi.

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Bugüne kadar 5 milyon 355 bin 68 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 716 bin 444'ü iyileşti.

Kıta genelinde şu ana kadar Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 118 bini geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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