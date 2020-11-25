Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 772 bini geçti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 772 bini geçti

25.11.2020 00:25 | Son Güncelleme: 25.11.2020 00:28
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 772 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 772 bin 252'ye yükseldi.

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 772 bin 252'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 115 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 21 bin 83'e çıktı.

Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 493 artışla 772 bin 252'ye yükseldi.

Bugüne kadar 5 milyon 325 bin 631 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 716 bin 444'ü iyileşti.

Kıta genelinde şu ana kadar Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 100 bini geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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