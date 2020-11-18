Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 757 bini geçti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 757 bini geçti

18.11.2020 22:45 | Son Güncelleme: 18.11.2020 22:48
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 757 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 757 bin 144'e yükseldi.

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 757 bin 144'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 123 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 20 bin 556'ya ulaştı.

Kovid-19 vaka sayısı da 2 bin 888 artışla 757 bin 144'e yükseldi.

Bugüne kadar 5 milyon 189 bin 580 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 601 bin 534'ü iyileşti.

Kıta genelinde şu ana kadar Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyonu geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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