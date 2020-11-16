Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 752 bini geçti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 752 bini geçti

16.11.2020 23:27 | Son Güncelleme: 16.11.2020 23:30
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 752 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 752 bin 209'a yükseldi.

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 752 bin 209'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 73 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölüm sayısı 20 bin 314'e ulaştı.

Kovid-19 vaka sayısı da 1245 artışla 752 bin 209'a yükseldi.

Bugüne kadar 5 milyon 142 bin 947 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 695 bin 496'sı iyileşti.

Kıta genelinde ise şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 987 bini geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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