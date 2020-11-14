Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 747 bine yaklaştı

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 746 bin 945'e yükseldi.

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 746 bin 945'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 77 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölüm sayısı 20 bin 153'e ulaştı.

Kovid-19 vaka sayısı da 2 bin 213 artışla 746 bin 945'e yükseldi.

Bugüne kadar 5 milyon 86 bin 887 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 692 bin 177'si iyileşti.

Kıta genelinde ise şimdiye kadar 1 milyon 960 bin vaka tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu