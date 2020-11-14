Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 747 bine yaklaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 747 bine yaklaştı

14.11.2020 02:21 | Son Güncelleme: 14.11.2020 02:24
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 747 bine yaklaştı

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 746 bin 945'e yükseldi.

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 746 bin 945'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 77 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölüm sayısı 20 bin 153'e ulaştı.

Kovid-19 vaka sayısı da 2 bin 213 artışla 746 bin 945'e yükseldi.

Bugüne kadar 5 milyon 86 bin 887 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 692 bin 177'si iyileşti.

Kıta genelinde ise şimdiye kadar 1 milyon 960 bin vaka tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

İlgili Haberler

Son dakika haber: Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 712 bini geçti
Son dakika haber: Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 712 bini geçti
İngiltere'de salgının başından bu yana günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 30 bini aştı
İngiltere'de salgının başından bu yana günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 30 bini aştı
Japonya'da 3 ay sonra bir ilk: Günlük Covid-19 vaka sayısı bin 500'ü aştı
Japonya'da 3 ay sonra bir ilk: Günlük Covid-19 vaka sayısı bin 500'ü aştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Nikol Paşinyan Mustafa Varank Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Madonna Birce Akalay Ferzan Özpetek Burcu Esmersoy
Spor Samatta Caner Erkin Fatih Terim Gökhan Gönül Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kız Ölü Türk Asker
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 747 bine yaklaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 02:24:34. #1.15#
title