Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 747 bine yaklaştı
14.11.2020 02:21 | Son Güncelleme: 14.11.2020 02:24
Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 746 bin 945'e yükseldi.
Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 746 bin 945'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 77 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölüm sayısı 20 bin 153'e ulaştı.
Kovid-19 vaka sayısı da 2 bin 213 artışla 746 bin 945'e yükseldi.
Bugüne kadar 5 milyon 86 bin 887 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 692 bin 177'si iyileşti.
Kıta genelinde ise şimdiye kadar 1 milyon 960 bin vaka tespit edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu