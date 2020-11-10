Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 740 bini geçti

Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 740 bini aştı.

Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 740 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 106 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölü sayısı 19 bin 951'e ulaştı.

Kovid-19 vaka sayısı da 1729 artışla 740 bin 254'e yükseldi.

Bugüne kadar 5 milyon 10 bin testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 683 bini iyileşti.

Kıta genelinde ise şimdiye kadar 1 milyon 915 bin vaka tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş