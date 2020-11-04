Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 730 bini geçti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 730 bini geçti

04.11.2020 23:11 | Son Güncelleme: 04.11.2020 23:14
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 730 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 730 bin 548'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 730 bin 548'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 46 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı can kaybı sayısı 19 bin 585 oldu.

Ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 1712 artışla 730 bin 548'e ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 893 bin 683 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 660 bin 185'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve virüs kaynaklı can kaybı ise Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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