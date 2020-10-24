Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 712 bini geçti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 712 bini geçti

24.10.2020 00:37 | Son Güncelleme: 24.10.2020 00:40
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 712 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1897 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 712 bin 412'ye yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1897 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 712 bin 412'ye yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 48 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Virüs kaynaklı ölüm sayısının 18 bin 891 olduğu ülkede vaka sayısı 1897 artışla 712 bin 412'ye ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 657 bin 116 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 643 bin 523'ü iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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