Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor

21.10.2020 02:15 | Son Güncelleme: 21.10.2020 02:18
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1050 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 706 bin 304'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1050 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 706 bin 304'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 164 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Virüs kaynaklı ölüm sayısının 18 bin 656 olduğu ülkede, vaka sayısı 1050 artışla 706 bin 304'e ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 581 bin 346 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 639 bin 568'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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