Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 700 bini aştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 700 bini aştı

17.10.2020 01:01 | Son Güncelleme: 17.10.2020 01:04
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 700 bini aştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 19 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 700 bin 203'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 19 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 700 bin 203'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 61 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Virüs kaynaklı ölüm sayısının 18 bin 370 olduğu ülkede Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 19 artışla 700 bin 203'e ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 505 bin 533 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 629 bin 260'ı iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Bülent Turan Sergey Lavrov Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Ezgi Mola Yekta Kopan Yasmin Erbil Okan Bayülgen
Spor Can Bartu Erol Bulut Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Ekim Silah Saldırı Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 700 bini aştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 01:04:31. #1.15#
title