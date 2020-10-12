Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 692 bini aştı
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 692 bini aştı

12.10.2020 01:09 | Son Güncelleme: 12.10.2020 01:12
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 692 bini aştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1575 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 692 bin 471'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1575 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 692 bin 471'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 107 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Virüs kaynaklı ölüm sayısının 17 bin 780 olduğu ülkede, Kovid-19 vaka sayısı, 1575 artışla 692 bin 471'e ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 407 bin 441 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 623 bin 765'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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