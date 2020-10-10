Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 688 bini aştı
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 688 bini aştı

10.10.2020 01:41 | Son Güncelleme: 10.10.2020 01:44
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 688 bini aştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1461 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 688 bin 352'ye yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1461 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 688 bin 352'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 139 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Virüs kaynaklı ölüm sayısının 17 bin 547 olduğu ülkede, Kovid-19 vaka sayısı, 1461 artışla 688 bin 352'ye ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 360 bin 105 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 620 bin 81'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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