Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 677 bini geçti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 677 bini geçti

03.10.2020 01:37 | Son Güncelleme: 03.10.2020 01:40
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 677 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1749 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 677 bin 833'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1749 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 677 bin 833'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 128 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Virüs kaynaklı ölüm sayısının 16 bin 909 olduğu ülkede, Kovid-19 vaka sayısı, 1749 artışla 677 bin 833'e ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 229 bin 709 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 611 bin 44'ü iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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