Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 651 bin 500'ü aştı
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 651 bin 500'ü aştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 772 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi, vaka sayısı 651 bin 521'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 651 bin 500'ü aştı
16.09.2020 01:19 | Son Güncelleme: 16.09.2020 01:22

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 772 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi, vaka sayısı 651 bin 521'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 142 kişi daha yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bin 641'e çıktığı ülkede Kovid-19 vaka sayısı 651 bin 521'e ulaştı.

Bugüne kadar 3 milyon 940 bin 217 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 583 bin 126 kişi ise iyileşti.

Kovid-19 en fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

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