Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 627 bini aştı
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 627 bini aştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1985 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi, vaka sayısı 627 bin 41'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 627 bini aştı
01.09.2020 02:45 | Son Güncelleme: 01.09.2020 02:48

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1985 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi, vaka sayısı 627 bin 41'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 121 kişi daha hayatını kaybetti.

Ölenlerin sayısının 14 bin 149'a çıktığı ülkede Kovid-19 vaka sayısı 627 bin 41'e ulaştı.

Bugüne kadar 3 milyon 693 bin 721 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 540 bin 923'ü ise iyileşti. En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

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