Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 618 bini aştı
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 618 bini aştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 618 bin 286'ya yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 618 bini aştı
28.08.2020 00:39 | Son Güncelleme: 28.08.2020 00:39

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 618 bin 286'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 126 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 628'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 2 bin 585 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 618 bin 286'ya çıktı.

Bugüne kadar 3 milyon 617 bin 982 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 531 bin 338'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Ülkede artan vakalara rağmen Kovid-19 nedeniyle uygulanan tedbirler hafifletildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

Kaynak: AA

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