Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 613 bini geçti Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1567 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilirken, vaka sayısı 613 bin 17'ye yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1567 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilirken, vaka sayısı 613 bin 17'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti.

Ölenlerin sayısının 13 bin 308'e çıktığı ülkede Kovid-19 vaka sayısı 613 bin 17'ye ulaştı.

Bugüne kadar 3 milyon 578 bin 836 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 520 bin 381'i ise iyileşti. En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA