Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 603 bini geçti Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 603 bin 338'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 603 bin 338'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 225 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı can kaybı 12 bin 843'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 3 bin 398 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 603 bin 338'e çıktı.

Bugüne kadar 3 milyon 504 bin 507 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 500 bin 102'si iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

Kaynak: AA