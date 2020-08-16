Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 583 bini geçti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 583 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 583 bin 653'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 583 bini geçti
16.08.2020 02:13 | Son Güncelleme: 16.08.2020 02:16

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 583 bin 653'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 121 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı can kaybı sayısı 11 bin 677'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 513 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 583 bin 653'a çıktı.

Bugüne kadar 3 milyon 378 bin 29 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 466 bin 941'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Ülkede artan vakalara rağmen, Kovid-19 nedeniyle uygulanan tedbirler hafifletildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

Kaynak: AA

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