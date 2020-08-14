Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 572 bini geçti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 572 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 3 bin 946 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 572 bin 865'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 572 bini geçti
14.08.2020 00:47 | Son Güncelleme: 14.08.2020 00:50

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 3 bin 946 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 572 bin 865'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 260 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 11 bin 270'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 572 bin 865'e yükseldi.

Bugüne kadar 3 milyon 315 bin 497 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 437 bin 617'si iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

Kaynak: AA

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