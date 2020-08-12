Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 566 bini geçti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 566 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 2 bin 511 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 566 bin 109'a yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 566 bini geçti
12.08.2020 03:05 | Son Güncelleme: 12.08.2020 03:08

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 2 bin 511 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 566 bin 109'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 130 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 10 bin 751'e çıktı. Vaka sayısı 566 bin 109'a ulaştı.

Bugüne kadar 3 milyon 278 bin 977 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 404 bin 568'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

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