Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 490 bini geçti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 490 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 11 bin 14 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi ve vaka sayısı 493 bin 183'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 490 bini geçti
01.08.2020 04:13 | Son Güncelleme: 01.08.2020 04:17

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 11 bin 14 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi ve vaka sayısı 493 bin 183'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 193 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölüm sayısı 8 bin 5 oldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 11 bin 14 kişi virüse yakalanırken vaka sayısı 493 bin 183'e yükseldi, Kovid-19 vakalarından 326 bin 171'i iyileşti.

Bugüne kadar toplam 2 milyon 959 bin 535 test yapıldı.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

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