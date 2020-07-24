Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 400 bini geçti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 13 bin 104 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi ve vaka sayısı 408 bin 52'ye yükseldi.
24.07.2020 03:17 | Son Güncelleme: 24.07.2020 03:23
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 13 bin 104 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi ve vaka sayısı 408 bin 52'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 153 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 9 bin 93 oldu. Vaka sayısı ise 13 bin 104 artışla 408 bin 52'ye çıktı.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakalarından 236 bin 260'ı iyileşti.
Bugüne kadar toplam 2 milyon 632 bin 106 test yapıldı.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Kaynak: AA