Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 300 bini geçti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 12 bin 757 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
16.07.2020 00:07 | Son Güncelleme: 16.07.2020 01:38
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 12 bin 757 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatteki artışla ülkede vaka sayısı 311 bin 49'a yükseldi.
Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 278 bin 127 test yapıldı.
Son 24 saatte 107 kişi virüs nedeniyle öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 453'e yükseldi.
Ülkede Kovid-19 vakalarından 160 bin 693'ü iyileşti.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Kaynak: AA