Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 300 bine yaklaştı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 10 bin 496 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
15.07.2020 00:35 | Son Güncelleme: 15.07.2020 00:48
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 10 bin 496 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 298 bin 292'ye yükseldi.
Ülkede bugüne kadar 2 milyon 232 bin 738 test yapıldı.
Son 24 saatte 173 kişi virüs nedeniyle öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 346'ya yükseldi.
Ülkede Kovid-19 hastalarından 146 bin 279'u iyileşti.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Kaynak: AA