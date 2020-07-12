Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı yeniden 13 bine yükseldi Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 13 bin 497 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 13 bin 497 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 264 bin 184'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 108 bin 570 test yapıldı.

Son 24 saatte 111 kişi virüs nedeniyle öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 971'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vakalarından 127 bin 715'i de iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA