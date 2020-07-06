Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 200 bine yaklaştı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 8 bin 773 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
06.07.2020 02:09 | Son Güncelleme: 06.07.2020 02:25
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 8 bin 773 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 8 bin 773 artışla 196 bin 750'ye yükseldi.
Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 830 bin 161 test yapıldı.
Son 24 saatte 173 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 8 bin 773'e yükseldi.
Kovid-19 vakalarından 93 bin 315'i iyileşti.
En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Kaynak: AA