Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 140 bine yaklaştı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Koivd-19) vaka sayısı 138 bin 134'e yükseldi.
28.06.2020 21:17 | Son Güncelleme: 28.06.2020 22:30
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Koivd-19) vaka sayısı 138 bin 134'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 6 bin 334 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Kovid-19 vakalarından 68 bin 925'i iyileşti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 456 oldu.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Kaynak: AA