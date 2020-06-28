Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 140 bine yaklaştı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Koivd-19) vaka sayısı 138 bin 134'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Koivd-19) vaka sayısı 138 bin 134'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 6 bin 334 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19 vakalarından 68 bin 925'i iyileşti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 456 oldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA