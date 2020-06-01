Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 30 bini geçti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 30 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 30 bini aştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 30 bini geçti
01.06.2020 04:29 | Son Güncelleme: 01.06.2020 04:29

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 30 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte ülke genelinde 1727 kişinin sonucunun pozitif çıktığını, toplam vaka sayısının böylece 30 bin 967'ye yükseldiğini açıkladı.

Ülkede bugüne kadar 701 bin 883 test yapılırken 16 bin 116 kişi iyileşti, 643 kişi de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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