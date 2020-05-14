Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 12 bini geçti Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 12 bin 74'e ulaştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 12 bin 74'e ulaştı.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü verilerine göre, 724 kişide daha Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülke genelinde şimdiye kadar 387 bin 352 test yapıldı ve Kovid-19 nedeniyle 219 kişi hayatını kaybetti.

En çok vaka, Cape Town'un Western Cape bölgesinde görüldü.

60 milyona yaklaşan nüfusuyla Güney Afrika Cumhuriyeti'nde uygulanan tedavilerle 4 bin 745 kişi iyileşti.

Kaynak: AA