Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 15 bin kişiye gözaltı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 15 bin kişi gözaltına alındı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 15 bin kişi gözaltına alındı.

Güney Afrika Cumhuriyeti İl Komiseri (SAPS) Elias Mawela, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında 26 Mart'ta başlayan sokağa çıkma yasağına uymayan 15 bin vatandaşımızı gözaltına aldık." dedi.

Mawela, "Hoşumuza gitmese de ülkede düzenin sağlanması ve salgının yayılmasının önlenmesinde başarılı olmamız için bu şekilde devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde sokağa çıkma yasağı nedeniyle artan güvenlik sorunlarını çözmek için 73 bin asker destek için çağrılmıştı.

Ülkede 3 bin 635 kişide virüs tespit edilirken, ölü sayısı da 65'e yükseldi.

Kaynak: AA