Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgınının ikinci dalgası başladı
Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının en fazla görüldüğü ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, salgının ikinci dalgasının başladığını açıkladı.
Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının en fazla görüldüğü ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, salgının ikinci dalgasının başladığını açıkladı.
Bakan Mkhize, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelindeki test sayısının 5,6 milyonu geçtiğini bildirdi.
Pozitif vaka sayısının 828 bin 598'e yükseldiğini aktaran Mkhize, "Güney Afrika, salgında şimdi ikinci dalgayı yaşıyor." dedi.
Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 574'e yükseldi.
Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı ise 2 milyon 320 bini geçti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak