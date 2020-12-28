Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 önlemleri artırıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi.

Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, halka sesleniş konuşmasında, salgınla mücadele kapsamında tüm bar, plaj ve yüzme havuzlarının kapatıldığını açıkladı.

Alınan önlemler kapsamında Cape Town, Johannesburg ve Durban dahil ülke genelinde alkol satışı yasaklandı.

Ramaphosa, Kovid-19'a karşı genişletilen önlemler kapsamında saat 21.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.

Maske kullanımının zorunlu olduğunu hatırlatan Ramaphosa, bu kuralı ihlal edenlere gereken cezanın verileceğini söyledi.

Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 4 bin 413'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak