Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle 24 saatte 194 kişi öldü

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının en fazla kaydedildiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 194 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Vaka sayısı 856 artışla 1 milyon 514 bin 815'e yükseldi." dedi.

Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 24 saatte 194 artarak 50 bin 271'e çıktığını söyleyen Mkhize, ülkede Kovid-19 tedavisi gören 1,4 milyon kişinin ise sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

Johnson&Johnson ile 9 milyon doz aşı temini için anlaşma yapan ülke, 80 bin dozluk ilk partiyi 16 Şubat'ta teslim almıştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak