Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle eğitime ara verilen okullar yeniden açıldı
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle eğitime ara verilen okullar yeniden açıldı

15.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:50
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle eğitime ara verilen okullar yeniden açıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Aralık 2020'de eğitime ara verilen okullarda yüz yüze eğitim tekrar başladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Aralık 2020'de eğitime ara verilen okullarda yüz yüze eğitim tekrar başladı.

Temel Eğimi Bakanı Angie Motshekga, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında ülke genelinde 1169 öğretmenin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Okullarda, öğretmen ve öğrencilerin sağlık ve güvenliğini öncelediklerini vurgulayan Motshekga, salgının ikinci dalgası sonrası okullarda yeniden yüz yüze eğitime başlandığını söyledi.

Motshekga, "Bir yandan okullarda Kovid-19'a karşı güvenlik ve sağlık konularına dikkat ederken diğer yandan da 2020 müfredatının boşluklarını tamamlayacağız." dedi.

Afrika'da en fazla Kovid-19 tespit edilen ülkede, salgının ikinci dalgası nedeniyle okullarda Aralık 2020'de yüz yüze eğitime ara verilmişti.

Ülkede bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyon kişide Kovid-19'a rastlanırken, 47 binden fazla kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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