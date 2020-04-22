Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'la mücadelede 26 milyon dolarlık yardım paketi Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 26 milyon dolarlık yardım paketi açıklandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 26 milyon dolarlık yardım paketi açıklandı.

Güney Afrika Devlet Başkanı Matamela Cyril Ramaphosa, halka sesleniş konuşmasında, Kovid-19'dan ekonomik olarak etkilenen ve işten çıkarılanlara 6 ay boyunca aylık yaklaşık 20 dolar verileceğini dile getirdi.

Ramaphosa, "Kovid-19'la mücadelede yaklaşık 26 milyon dolar ek bütçe tedbirleri hayata geçirildi. Bu kapsamda yaklaşık 2 milyon dolarlık bütçe de firmalara destek için ayrıldı." dedi.

- Okullarda online eğitim

Ülkede, Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullar online eğitime geçerken market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına ve maske takmanın zorunlu hale getirilmesine karar verildi.

Hükümet, salgının baş gösterdiği 26 Mart'tan itibaren sokağa çıkma yasağı getirirken, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi.

Kaynak: AA