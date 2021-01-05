Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 kaynaklı ölümler nedeniyle morglarda yer kalmadı
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 kaynaklı ölümler nedeniyle morglarda yer kalmadı

05.01.2021 19:51 | Son Güncelleme: 05.01.2021 19:54
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 kaynaklı ölümler nedeniyle morglarda yer kalmadı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının en yoğun görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, morglarda cenazeleri koyacak yeterli yer bulunamadığı bildirildi.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının en yoğun görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, morglarda cenazeleri koyacak yeterli yer bulunamadığı bildirildi.

Güney Afrika Ulusal Cenaze Defin Memurları Derneği Başkanı Muzi Hlengwa, devlet televizyonu SABC'ye yaptığı açıklamada, Kovid-19'dan kaynaklanan can kayıpları nedeniyle cesetleri koyacak yer bulmakta güçlük çekildiğini belirtti.

"Daha önce böyle bir durumla hiçbir zaman karşılaşmamıştık." diyen Hlengwa, cenaze memurlarının yoğun baskı altında çalıştığını ve sıklıkla Kovid-19'a yakalandığını ifade etti.

Hlengwa, mezarlıklarla yer bulunamadığı için defin işlemlerin geciktiğini hatta gece yapıldığını anlatarak tabut tedarikinde dahi zorlandıklarını ifade etti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 113 bini aşarken virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bin 11'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış bir türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler Güney Afrika Cumhuriyeti'ne uçuşları durdurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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