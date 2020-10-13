Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'dan can kaybı 17 bin 863'e ulaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'dan can kaybı 17 bin 863'e ulaştı

13.10.2020 01:03 | Son Güncelleme: 13.10.2020 01:07
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'dan can kaybı 17 bin 863'e ulaştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 863'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 863'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte 888 artarak 693 bin 359'a ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 83 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 17 bin 863'e çıktı.

Bugüne kadar 4 milyon 418 bin 418 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 624 bin 659'u ise iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ersin Tatar İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Esra Erol Cem Yılmaz Caner Cindoruk
Spor Falcao Samatta Ozan Kabak Mustafa Cengiz Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Cuma Hatay Alkol İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'dan can kaybı 17 bin 863'e ulaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 01:08:18. #1.15#
title